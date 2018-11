Workshop Digitaal voorlezen in Haasrode Stefan Van de Weyer

26 november 2018

15u16 0 Oud-Heverlee De Bibliotheek Haasrode organiseert op zaterdagnamiddag 8 december een workshop “Digitaal voorlezen” voor jong en oud met behulp van enkele leuke prentenboek-apps.

Op deze workshop kan je ontdekken hoe je je tablet kan gebruiken om jouw voorleesmomenten te versterken. Je krijgt uitleg over leuke apps en heel wat handige tips die het voorlezen nog prettiger en interactiever maken.

Tijdens het tweede deel van de workshop is er een kleurmoment voorzien voor de allerkleinsten. Iedereen is welkom op deze interactieve namiddag, in de bib in de Armand Verheydenstraat 10, die begint om 14.30 uur en waarmee de deelnemers ongeveer twee uurtjes zoet zijn. Deelname is gratis. Info en reservaties kunnen verkregen worden via bibliotheek@oud-heverlee.be.