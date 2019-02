Wordt Alexander Binon (N-VA) eerste Oud-Heverleenaar in het Vlaams parlement? Ex-burgemeester stelt oprichting van Nationaal Park Meerdaalwoud-Heverleebos-Dijlevallei als doel Stefan Van de Weyer

15 februari 2019

09u09 0 Oud-Heverlee Alexander Binon (42) uit Oud-Heverlee staat op de achtste plaats van de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement. Zo versterkt Binon de lijst van lijst Ben Weyts. De N-VA heeft de ambitie om opnieuw de grootste partij van Vlaams-Brabant te worden. Binon stelt zich als doel om een Nationaal Park Meerdaalwoud-Heverleebos-Dijlevallei op te richten. “Dat kan uitgebreid worden tot het Zoniënwoud en het Hallerbos, waardoor Vlaams-Brabant de groene long van Vlaanderen wordt", klonk het bij Binon.

In 2014 werd N-VA de grootste partij van Vlaams-Brabant. Vlaams-Brabantse politici speelden de voorbije jaren een belangrijke rol in Brussel en Weyts en Francken willen dat graag zo houden. N-VA trekt daarom met een diverse mix van sterke kandidaten naar de verkiezingen.

Theo Francken voert de Kamerlijst aan en Ben Weyts doet dit bij de lijst voor het Vlaams Parlement. Op de achtste plaats van deze laatste lijst staat Alexander Binon uit Oud-Heverlee, hij is ex-burgemeester van Oud-Heverlee en advocaat. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober behaalde hij het meeste aantal voorkeursstemmen en werd zijn partij de grootste. In de coalitiebesprekingen werd hij echter een hak gezet door CD&V, Groen en sp.a-plus zodat hij zijn heil moest zoeken in de coalitie. “Dit is een echte strijdplaats, het zou dus kunnen dat er voor de eerste keer een Oud-Heverleenaar in het Vlaams Parlement kan zetelen.”

“Als ex-burgemeester van de groenste gemeente van Vlaanderen ben ik bij uitstek geplaatst om het ecorealisme van de N-VA uit te dragen. Door onze centrale doelstelling — onze gemeente landelijk en groen te houden en dus geen voorstad van Leuven te laten worden — zijn we een groen-rechtse partij geworden, een ecorealistische partij. We werden door de kiezer beloond met een score van 28,4% waarmee we met voorsprong de grootste partij werden”, aldus Binon.“Zo hebben we eerder het idee van een Nationaal Park Meerdaalwoud-Heverleebos-Dijlevallei gelanceerd. Niet alleen om de natuur te versterken, maar ook om het door verstedelijking bedreigde landelijke en groene karakter van onze gemeente te vrijwaren. In een nationaal park bouwt men immers geen stad. Het idee van dit park is ook opgenomen in ons nationaal programma. Het kan niet enkel Oud-Heverlee ten goede komen, maar ook de naburige (deel-)gemeenten zoals Bierbeek, Huldenberg, Bertem en Heverlee en bij uitbreiding heel (zuidelijk) Vlaams-Brabant. Een dergelijk park strekt zich in ideale omstandigheden uit tot het Zoniënwoud en zelfs het Hallerbos, om zo de groene long van Vlaanderen te worden”, besluit Binon.