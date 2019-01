Woordkunst staat centraal voor Kunst-dam aan het Zoet Water in 2019 Stefan Van de Weyer

25 januari 2019

10u53 0 Oud-Heverlee Woordkunst staat dit jaar centraal bij de realisatie van een kunstwerk aan de Kunst-dam. Wat roept het Zoet Water bij jou op? Zet jouw gedachten om in woord en bezorg de gemeente Oud-Heverlee jouw inzending. Zo bouw ook jij mee aan de Kunst-dam!

De Kunst-dam is een groeiende openluchttentoonstelling van kunstwerken die het typische karakter van het Zoet Water weerspiegelen. De uitvalsbasis is de dam tussen de Molenvijver en de Huisvijver. Elk jaar wordt er op 15 augustus een nieuw kunstwerk ingehuldigd. Voor de realisatie van een kunstwerk in 2019 staat woordkunst centraal.

“Wil je jouw inzending op de Kunst-dam? Laat je creativiteit de vrije loop en ga aan de slag met taal. Doe iets met ‘woord’, maar het mogen niet meer dan negentien lettergrepen zijn in de Nederlandse taal zijn. De natuurlijke omgeving van het Zoet Water is het uitgangspunt en/of inspiratiebron zoals de bewegingen van het water, de vogels, de wolken, de bomen, de wandelaars, de vissers… Verwijs naar één of meerdere van de vijf typerende elementen van de Zoet Water site zoals haar historische waarde, haar esthetische waarde, haar natuurwetenschappelijke waarde, het recreatieve en het kunstzinnige karakter ervan”, aldus de organiserende Dienst Vrije Tijd Oud-Heverlee.

Bezorg je voorstel tegen 30 april aan de dienst Vrije Tijd. De meest passende inzending wordt verwerkt in een nieuw kunstwerk voor de Kunst-dam.