Winter Wonderland Kerstshow op 6 december met Lindsay als blikvanger Stefan Van de Weyer

22 november 2018

11u36 0 Oud-Heverlee Wielerclub De Meerdaalspurters organiseert op donderdag 6 december de Winter Wonderland Kerstshow. Schlagerzangers Lindsay, die dit jaar tien jaar op de planken staat, is er de special guest op een sfeervolle namiddag in Zaal De Roosenberg.

Het muzikale programma bestaat verder uit Ida de Nijs, Herbert Verhaeghe, Lissa Lewis, Michael Lanzo, het accordeonduo De Melando’s en vele anderen die voor een meer dan spetterende shownamiddag zullen tekenen. De presentatie zal aan elkaar gepraat worden door Arthur Cardini in gezelschap van het Showballet Showcase en het Winterwonderland orkest onder leiding van Alain Verresen.

Deze kerstnamiddag in De Roosenberg in de Maurits Noëstraat 15 vindt die donderdag tussen 14 en 17.30 uur plaats. De deuren openen al om 13 uur als je op voorhand de sfeer al wil komen opsnuiven. Wie deze leuke optredens wil meemaken moet daarvoor 25 euro neerleggen. Om kaarten te reserveren bel je het beste naar 0475 78 63 98. Je kan hiervoor ook mailen naar info@vdmproducties.be of naar ludo@meerdaalspurters.be