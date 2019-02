Winnaars van poëziewedstrijd Dichter bij de Bib bekend Stefan Van de Weyer

14 februari 2019

12u08 0 Oud-Heverlee Met als thema “warmte” heeft de bibliotheek ook dit jaar in Oud-Heverlee een poëziewedstijd uitgeschreven. De kapel van Steenbergen aan de Zoete Waters vormde onlangs het ideale decor voor poëzie, muziek en apero.

Gastheer van dienst was plaatselijke dichter Wim Van den Abeele. De muzikale intermezzo’s werden verzorgd door Lieve Timmermans en Nele Gevaert en brachten het publiek in de gepaste Valentijssfeer. Schepen van cultuur, Bart Clerckx, had de eer om de prijzen uit te reiken aan de lareaten. De derde prijs ging naar Marco del Piero met het gedicht “Mijn Dijlestraatje”. De tweede plaats werd ingenomen door Philippe Jacobs met “Koorts”. De eerste prijs was voor Hedwig Du Jardin met “Vorstenpaar”.

Wilt u ook kennis maken met de gedichten die in de prijzen vielen, dan kunnen die gelezen worden op www.oud-heverlee.be/dichter-bij-de-bib