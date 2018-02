Winnaars poëziewedstrijd 'Dichter bij de Bib' bekend 21 februari 2018

Tijdens de Valentijnsactiviteit werden de winnaars van de poëziewedstrijd bekendgemaakt in de kapel van Steenbergen. Stemmige cellomuziek van Renke Van Impe werd afgewisseld met poëzie van Wim Van den Abeele. Oud-Heverleese schepen van cultuur Maggy Steeno reikte de prijzen uit. De derde prijs was voor Lien Ory uit Heverlee met het gedicht 'Golven breken niet'. De tweede plaats was voor Ann Dewulf met 'Schrijf niet over de liefde'. De prijs voor de eerste plaats ging naar Hedwig Du Jardin met 'Beleefdheidsbezoek'. Wil je ook de gedichten lezen, dan kan dat via www.oud-heverlee.be/dichter-bij-de-bib. Meer info via 016 38 89 50 of bibliotheek@oud-heverlee.be.











(SVDL)