Wijnbouwer Paul Vleminckx op CD&V-lijst 25 augustus 2018

Tijdens de vorige legislatuur zetelde wijnbouwer Paul Vleminckx in de gemeenteraad namens het Fusiebelangen van ere-burgemeester Albert Vandezande. Nadat deze partij enkele maanden geleden besliste om niet meer deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen bleef Vleminckx met een leegte achter.





"Nadat ik info inwon, besloot ik aan te sluiten bij CD&V, vermits zij het meest geloofwaardig zijn qua seniorenbeleid. Via hen wil ik mij volledig inzetten voor de senioren", aldus Vleminckx die plaats vijf op de CD&V-lijst inneemt. "Ik heb altijd goed met hen samengewerkt. De keuze lag ook voor de hand omdat ik van grondslag een liberaal-democraat ben. Ereburgemeester Vandezande vond mijn beslissing heel goed", aldus de wijnbouwer. "Iemand die dagelijks Oud-Heverlee positief op de kaart zet, was zeker welkom bij ons en hij past perfect bij ons", wist schepen Bart Clerckx. (SVDL)