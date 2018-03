Wielertoeristenclub huldigt kampioenen 28 maart 2018

02u27 0

Wielertoeristenclub Blanden huldigde onlangs haar kampioenen van 2017. Julien Adams uit Blanden kroonde zich tot algemeen kampioen met 33 ritten. Hij legde in totaal 2.418 km af. Denis Vanderveren legde ook 33 ritten af en reed in totaal 2.408 km, net elf kilometer te weinig om Adams te kloppen als ultieme kilometervreter. Hij kroonde zich wel clubkampioen in de reeks 60+. Patrick Geysegoms tenslotte reed 18 ritten mee, goed voor een totale afstand van 1.171km. Iedereen is trouwens welkom om een proefrit te maken met WTC Blanden. Je kan de club bereiken via wellemans.p@skynet.be of op 016/20.25.01. Afspraak elke zondag aan café Het Kursaal.





(SVDL)