Werken parking Zoet Water 28 augustus 2018

Vanaf deze maandag wordt de grote parking in steenslag aan het Zoet Water in de Maurits Noëstraat gerenoveerd. Bij deze werken wordt een gedeelte van de steenslag opgebroken en heraangelegd alsook een deel wordt volledig vernieuwd met nieuwe steenslag. Deze werken zullen ongeveer een week in beslag nemen, gedurende deze periode zal de parking alsook de achterliggende parking aan de JOOW, niet toegankelijk zijn. De gemeente Oud-Heverlee excuseert zich voor het ongemak, maar deze werken zijn noodzakelijk gezien de huidige slechte toestand van de parking. Tijdens de periode van de werken kan er altijd geparkeerd worden op de parkings van het sportcomplex dewelke bereikbaar zijn langs de toegangsweg rechts van de Roosenberg. Dit is door verkeersborden aangeduid. Voetgangers kunnen via het park van en naar de JOOW, de Grillhouse, de Zoete Bron of de Roosenberg gaan. (SVDL)