Werken aan voetweg, Kauwereelstraat en Waversebaan lopen op hun einde 24 augustus 2018

02u31 0 Oud-Heverlee De voetweg in Sint-Joris-Weert tussen de IJzerenwegstraat en de Pastoor Tilemansstraat zal vanaf volgende week opnieuw open zijn. De voetweg werd verbreed tot 1,60 meter en verhard met dolomiet. Ook de werken op andere locaties gaan vooruit.

Hegrola is goed in de weer met de aanleg van de voetweg van de IJzerenwegstraat parallel met de spoorweg tussen de Pastoor Tilemansstraat en Overwegstraat: in de loop van volgende week is hij volledig af. "Het is voor ons belangrijk om veilige alternatieven te voorzien voor de zwakke weggebruiker", zegt gemeenteraadslid Jarne Robrechts (N-VA). "De voetweg is een belangrijke verbindingsweg voor vele voetgangers en fietsers in Sint-Joris-Weert. De opwaardering was dus zeker nodig."





"In de volgende legislatuur moeten we de rest van de Leuvensestraat aanpakken. Dat deel ligt er erbarmelijk bij en die inwoners hebben ook het recht om zich veilig te voet of per fiets te verplaatsen. Hier moeten we waarschijnlijk met lichten werken. Dit geeft wel vertraging bij de werken, maar zorgt ervoor dat de Oude Nethensebaan gevrijwaard wordt. Het deel van de Waversebaan waar beton met asfalt ligt en waar er nog veel putten zijn, wordt dit najaar nog aangepakt. Daar wordt een laagje afgefreesd zodat het wegdek weer effen wordt. De afwerking van de Kauwereelstraat loopt ook op haar einde. Begin september zou alles achter de rug zijn", weet schepen van Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken Adri Daniëls (CD&V). (SVDL)