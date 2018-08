Wegenwerken Kauwereelstraat afgerond 01 augustus 2018

02u42 0 Oud-Heverlee De Kauwereelstraat in Sint-Joris-Weert is na wegenwerken eindelijk klaar. Na het bouwverlof zal de weg worden opengesteld.

In samenspraak met de buurtbewoners wordt bekeken of er chicanes worden aangelegd. Aan de Zoete Waters, in de drukke Maurits Noëstraat, worden ook zulke chicanes aangelegd. "Die chicanes die in de Maurits Noëstraat wel zullen liggen, dienen uiteraard om er de snelheid van het plaatselijke verkeer te begrenzen. Het is de bedoeling dat deze chicanes weggenomen kunnen worden als er bijvoorbeeld een koers langs die straten loopt", zegt schepen van Openbare Werken Adri Daniëls (CD&V. (SVDL)