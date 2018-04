Wegenwerken duren nog tot eind april 06 april 2018

De werken aan de Leuvensestraat in Sint-Joris-Weert zijn nog niet ten einde. De zijde van de onpare nummers heeft toegang tot een voet- en fietspad en asfalt van de rijweg.





Momenteel is de aannemer bezig aan de zijde van de pare nummers. Verder worden er L-elementen geplaatst waar het hoogteverschil tussen het voetpad en de aanpalende grond te hoog is. Op de hoek van de Leuvensestraat en de Hollestraat wordt als gevolg van de ligging van de nutsleidingen een betonnen keermuur geplaatst. Deze werken zullen nog tot eind april duren. (SVDL)