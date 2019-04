Wegenwerken aan ecoduct treffen Blandense restauranthouder. Valduc net over de taalgrens moet het met een kwart minder stellen. Stefan Van de Weyer

04 april 2019

10u34 0 Oud-Heverlee De wegwerkzaamheden aan de Naamsesteenweg in Oud-Heverlee ter opbouw van de tweede ecoduct treffen zaakvoerder John Geldhof (43) uit Blanden. Door deze ingrijpende werken en de daarbijhorende omleidingen verliest hij nu al een kwart van zijn omzet in zijn zaak, restaurant Valduc op de Chaussée de Louvain in Hamme-Mille, op een steenworp van de provinciegrens.

De werken gingen begin maart van start en duren nog tot minstens eind juni.

“Door deze wegenwerken word ik afgesneden van de helft van mijn klanten. Op zich is de officiële omleiding beperkt tot een vijfentwintig minuten rijden, terwijl ik er normaal zeven à acht minuten over doe om mijn zaak te bereiken. De niet-officiële omleiding via de Weertsedreef neem achttien minuten in beslag met de wagen. Ondanks die beperkte omleiding vormt dat blijkbaar toch een grote drempel bij mijn klanten, mijn cijfers vertellen me dat ik het sinds begin maart met ruim een kwart minder omzet moet doen. Dat is niet meer om mee te lachen. Vooral mijn maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddagen zien er heel anders uit. Ik verlies al diegenen die willen komen lunchen tijdens hun middagpauze vanuit het industrieterrein in Haasrode. Ze raken niet meer tijdig terug op hun werk door die omleiding”, verklaart Geldhof. “Komt daar nog bij dat de Weertsedreef één weekend op vier een speelstraat zal worden, dus via daar vinden mijn klanten ook niet de toegang tot mijn zaak. Ik begrijp wel dat het voor de wandelaars en de fietsers leuk zal zijn, maar daarover werd niet goed gecommuniceerd. Ze hadden met het ecoduct ook een andere mogelijkheid kunnen bekijken zoals lichten plaatsen zodat het verkeer deels door zou kunnen? Het valt me alleszins zeer slecht, deze grote samenloop van omstandigheden. Wij zitten nu met de gevolgen. Mijn twee voltijdse krachten in de keuken blijven werken, maar ik moet het stellen met minder personeel door de teruggevallen omzet. Tijdens de week werken we met drie in plaats van vier, ’s weekends zijn dat er vier in plaats van vijf à zes werkkrachten. Het is momenteel besparen op al wat mogelijk is”, vertelt de getroffen restauranthouder.

“Ik heb ondertussen ook het Agentschap Innoveren en Ondernemen gecontacteerd, om te bekijken of ik aanspraak maakte op een hinderpremie. De werken zijn wel op Vlaams grondgebied, maar mijn zaak ligt net op Waals grondgebied zodat ik er geen recht op heb. Vooralsnog is er geen sprake van een Waalse tegenhanger. Ik merk ook dat buiten de oppositie in de gemeente de politiek zich voorlopig ver van het heikele thema houdt”, aldus de ondernemer. “De werken lopen nog tot juni, indien alles volgens planning verloopt. Dat zal gevolgen hebben voor mijn terras, ik vrees voor een groter omzetsverlies. Ondertussen ga ik uit van mijn sterktes en hoop ik dat het snel goed zal komen”, besluit hij positief.