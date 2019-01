Weertsedreef op 18 januari afgesloten door jacht Stefan Van de Weyer

10 januari 2019

15u59 0 Oud-Heverlee De Weertsedreef in Oud-Heverlee wordt op vraag van het Agentschap voor Natuur en Bos op vrijdag 18 januari afgesloten. Dit naar aanleiding van een stille drukjacht op everzwijnen in het Meerdaalwoud.

Eerder gebeurde dit al op 22 november in het Meerdaalwoud, toen werden er zes everzwijnen doodgeschoten. Op 6 december waren de jagers actief in Sint-Joris-Weert, toen moest één ever eraan geloven. Op die vrijdag vindt de derde stille drukjacht er plaats om de overpopulatie bij deze dieren te bestrijden. Deze drukjacht past in de globale aanpak rond everzwijnen in dit gebied en gebeurt in nauw overleg met verschillende belanghebbenden. “Deze stille drukjacht op everzwijnen wordt als noodzakelijk bekeken om de populatie op een maatschappelijk aanvaardbaar peil te houden en om eventueel mogelijke landbouwschade te vermijden. Overwegend dat er vuurwapens worden gebruikt en eventuele vluchtende everzwijnen een bedreiging zouden kunnen vormen, wordt de Weertsedreef die dag afgesloten tussen 8 en 14 uur uit veiligheidsoverwegingen”, klonk het bij het Agentschap voor Bos en Natuur.

Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee verontschuldigt zich voor het ongemak.