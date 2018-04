Weertse Feesten biedt optredens, kermis en braderie 26 april 2018

02u43 0

In Sint-Joris-Weert vinden komend weekend de jaarlijkse Weertse Feesten plaats en dit al voor de zeventiende keer. Er zal dan doorlopend kermis zijn en er is een pasta- en cavabar voorzien op zaterdag. Een nieuwigheid op zaterdag is vanaf 18 uur de dorpsdrink met afterparty op het feestplein voor het ontmoetingscentrum met optredens van Vader, Los Kabrios en dj BXL. Een dag later is er tussen 7 en 17 uur een braderie in het centrum van Sint-Joris-Weert, namelijk in de Stationsstraat. Om 11 uur is er een receptie voorzien. Tussen 10 en 17 uur is het tijd voor Kinderland aan het ontmoetingscentrum in de Beekstraat. Er zullen daar onder andere een fietsparcours, ponytochtjes, springkastelen en grime en zotte kapsels aanwezig zijn. Tussen 14 en 17 uur is het tijd voor de pannenkoekenslag. Uitzondelijk zal er geen wielerkoers plaatsvinden door de wegenwerken. Meer info op www.weertsefeesten.be en op de Facebookgroep 'Weertse Feesten 2018'. De Gezinsbond Sint-Joris-Weert en Oud-Heverlee, Volleybalclub Wevok, voetbalclub VK St. Joris Weert, Scouts Brigands en Davidsfonds zijn de deelnemende verenigingen met warme ondersteuning van het gemeentebestuur van Oud-Heverlee. (SVDL)