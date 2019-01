Weert trakteert op zaterdag 12 januari Stefan Van de Weyer

11 januari 2019

14u45 0 Oud-Heverlee Op het Stationsplein in Sint-Joris-Weert vindt deze zaterdag vanaf 19 uur tot iets na middernacht Weert Trakteert plaats. Het is e en gezellige nieuwjaarsdrink met en voor alle inwoners van Sint-Joris-Weert en omstreken.

“Het nieuwe jaar op gepaste wijze inzetten? Iets aan te kondigen of te delen met al je vrienden en buren? Als middenstander nog wat lokale reclame nodig? Of gewoon uit sympathie? Luid even de bel tijdens Weert Trakteert, doe een passende korte aankondiging in de micro en de drank zal wel volgen. De bar is open, het vuur wordt aangestoken, sfeervolle live-muziek en de middenstand die er een traktatie geeft... Werkelijk alle ingrediënten zullen er aanwezig zijn om het jaar op een gezellige manier in te zetten in het gezelschap van buren en vrienden. Zet een kaars op straat voor je vertrekt en zet Weert en flammes”, klonk het bij het organiserende Weert en Flammes.