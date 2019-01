Weer sfeer en beleving met Viva Blanne! Stefan Van de Weyer

17 januari 2019

18u34 0 Oud-Heverlee “Viva Blanne” is de nieuwe strijdkreet om Oud-Heverleese deelgemeentes Blanden en Haasrode nieuw leven in te blazen op het vlak van activiteiten. De vereniging Viva Blanne werd opgericht zodat er opnieuw iets te beleven viel in beide deelgemeentes, om hun goede intenties en enthousiasme te onderstrepen vindt op zaterdag 18 mei aan de kerk van Blanden de eerste editie van “Blanne Feest” plaats.

De vzw van Viva Blanne bestaat uit vijf middertigers uit Haasrode en Blanden, namelijk broers Dries en Jasper Snackaert, Jonathan Debecker, Jan Jossart en Nolle Van Gansewinkel.

Dries Snackaert nam het initiatief om Viva Blanne uit de grond te stampen.

“Ik woon hier al tien jaar en de dorpssfeer is er veel minder op geworden nadat den Toets zijn café Den Deugniet in het centrum van Haasrode overliet. Er gebeurt niet veel meer in Blanden en Haasrode, ik vond dat we de handen uit de mouwen moesten steken om daar iets aan te veranderen. We hebben Viva Blanne opgericht en een concept gezocht om leven in de brouwerij te brengen. Buiten Blanne Feest, het festival voor jong en oud, is het de bedoeling om tussendoor nog wat kleinschaligere activiteiten te organiseren. Het is alleszins de bedoeling dat we een bindmiddel worden tussen verschillende verenigingen. Op Blanne Feest bijvoorbeeld geeft de Heemkundige Kring rondleidingen in de kerk, krijgt de chiro de kans om een cent bij te verdienen en kan de gezinsbond er door met ons samen werken zijn naamsbekenheid nog vergroten. We organiseren het aan de kerk omdat we ons dorpsfeest zo centraal mogelijk wilden organiseren. We zien wel wat de toekomst brengt”, maar het ziet er rooskleurig uit volgens voorzitter van de vzw Snackaert.

Penningmeester Nolle Van Gansewinkel geeft meer uitleg omtrent het opzet rond het eerste dorpsfeest. “We willen opnieuw investeren in Blanden en Haasrode, Blanne Feest is in dit proces een eerste stap. Hierbij willen we een fijn dorpsgevoel teweeg brengen, het begint die zaterdag al vanaf ’s middags en het duurt tot in de nachtelijke uurtjes. Er vinden onder andere een vernissage, sportsessies, randanimatie, optredens van plaatselijke jeugd in de vorm van een free podium en ’s avonds zij er optredens en sluit een DJ het feestje af. Voor dat free podium zijn we nog op zoek naar drie jonge groepen die elk een half uurtje willen komen spelen in een genre dat past in het dorpsgebeuren. Enkele grotere namen uit de Leuvense rockwereld komen normaal gezien op de affiche voor die avond. Het festival is toegankelijk voor iedereen en bovendien gratis”, wist Van Gansewinkel te vertellen.

Tot nu toe werden al zwart-witte petjes van Viva Blanne vervaardigd, mogelijk volgen in de toekomst nog andere items waarop hun naam prijkt.

Viva Blanne is nog op zoek naar vrijwilligers om hen mee te ondersteunen en helpen, geïnteresseerden kunnen met hen contact opnemen via info@vivablanne.be