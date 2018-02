Wandelclub WSP en KVLV Meerdael organiseren winterwandeltocht 17 februari 2018

Omdat bewegen gezond is zal op zondag 18 februari een winterwandeltocht georganiseerd worden in Oud-Heverlee. Deze organisatie is een samenwerking tussen wandelclub WSP en KVLV Meerdael. Je kan vertrekken vanuit GOC Blanden, Bierbeekstraat 8a, voor een lus van 9 km in het Meerdaalwoud via de Prosperdreef, langs en door het militair domein richting de Tomberg, één van de hoogste punten in Meerdaalwoud. Via de nieuwe parking 'de Torenvalk' gaat het dan terug richting controlepost.





Ook een lus van 5,9 km is mogelijk: die gaat door Mollendaalbos met de Rode Kapelhoeve en het Godensalon als trekpleisters. Informatie omtrent de te volgen route kan gevraagd worden in de rustpost van Blanden. Geïnteresseerden kunnen er zondag tussen 8 en 15 uur starten met hun wandeltocht. (SVDL)