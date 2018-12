Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud organiseren Doode Beemdewerkdag Stefan Van de Weyer

07 december 2018

11u00 0 Oud-Heverlee De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud organiseren op komende zondag 9 december hun Doode Beemdewerkdag. Dat houdt in dat ze hout zullen opruimen aan de Neerijsebaan in Sint-Joris-Weert. Alle helpende handen zijn welkom!

Parkeren langs de Neerijsebaan mag, maar het is veiliger om aan de Appeljée ter hoogte van Dijlestraat 10 in Sint-Joris-Weert te parkeren. Je moet dan wel een stukje te voet gaan.

“Op deze Doode Beemdewerkdag wordt er tussen 10 en 17 uur in actie gekomen. Iedereen is uiteraard vrij om te komen en/of te gaan wanneer hij of zij wilt. Voor wie pas later kan komen, de werkplaats staat aangegeven met wegwijzers. Werkgerief inclusief handschoenen zijn ter plaatse beschikbaar. Voor eventuele regenkledij en laarzen moet je zelf zorgen”, klonk het bij de organiserende Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud die hopen op een hoge opkomst.