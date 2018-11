Vredesmarkt is aan vierde editie toe Stefan Van de Weyer

09 november 2018

14u00 0 Oud-Heverlee Tijdens deze vierde editie van de Vredesmarkt in De Roosenberg promoten lokale verenigingen, basisscholen en particulieren hun project in het zuiden. Ze verkopen allerhande spullen waarvan de opbrengst integraal naar het goede doel gaat.

Deze occasionele markt met niet-commercieel karakter wordt muzikaal omkaderd en zal ook kinderanimatie voorzien.

“We willen op deze manier jaar na jaar het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in Oud-Heverlee vergroten en de bestaande initiatieven van burgers met (een) project(en) in het zuiden in de kijker zetten. De kinderen en de jeugd nauwer betrekken bij het plaatselijke mondiale beleid is eveneens een betrachting”, aldus de organiserende dienst Vrije Tijd Oud-Heverlee.

In gemeenschapscentrum De Roosenberg aan de Zoete Waters zullen op zondag 18 november tussen 13.30 en 17.30 uur vele standjes ten voordele van het goede doel aanwezig zijn.