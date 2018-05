Voskov te gast voor huiskamerconcert 't Pure Genot 31 mei 2018

VZW ' t Pure Genot organiseert op zaterdag 2 Juni zijn volgende huiskamerconcert in T Pure Genot in de Sint-Joris-Weertstraat 6 in Oud-Heverlee.





Voskov (Evert Verrecas en Wouter Vander Veken) kleedt minder bekende nummers van grootmeester Luc De Vos op een originele wijze uit. In een intieme bezetting van stem, gitaar en klarinet doen ze mijmeren over vervlogen momenten. Bij mooi weer vindt het optreden buiten tussen de vuurschalen plaats. Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur, de toegang is gratis. De opbrengst gaat naar de werking van de vzw en goede doelen.





De opbrengst van het hele jaar sparen ze op om een mooi bedrag te schenken aan de Warmste Week 2018 . (SVDL)