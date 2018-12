Voorlezen in de bib Stefan Van de Weyer

20 december 2018

14u29 0 Oud-Heverlee De winter is de ideale periode om met een boekje in een hoekje te kruipen. Indien je iets anders wenst, kan je natuurlijk ook één van de maandelijkse voorleesmomenten bijwonen in de bib in Oud-Heverlee. De komende voorleesmomenten zijn op zaterdag 22 december, 26 januari en 23 februari.

Elke laatste zaterdag van de maand kan je in de bibliotheek van Haasrode in de Armand Verheydenstraat terecht voor het voorlezen. Steeds een ander boek, een ander verhaal rond een thema op maat van leesbeestjes van drie tot zes jaar. Voorlezen is leuk, gezellig én stimuleert de fantasie en taalontwikkeling van kinderen. Elke sessie begint om 16 uur en duurt tot 16.30 uur.