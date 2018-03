Voorlaatste chalet La Hetraie brandt uit 13 maart 2018

De voorlaatste chalet van camping La Hetraie in de Kleinstraat in Sint-Joris-Weert is op zondagavond afgebrand. De chalet was niet bewoond. Het parket vorderde de branddeskundige om de oorzaak van de brand te achterhalen. De brand bleek aangestoken. (ADPW)