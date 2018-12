Voor het tweede jaar kerstverlichting in Oud-Heverleese centrum Stefan Van de Weyer

03 december 2018

21u27 0 Oud-Heverlee Voor het tweede jaar op rij werd ter hoogte van de parochiezaal in Oud-Heverlee het centrum van de gemeente met verlichting versierd door Dirk Boon. Hij wilt hiermee een positieve bijdrage leveren aan de kerstsfeer in de gemeente en betreurde het gegeven dat dit nog niet aanwezig was. Na een dagje werken, floepte de verlichting aan in de Dorpsstraat.

“Ik heb de belichting het voorbije weekend voor de tweede keer in elkaar gestoken. Ik vond het jammer dat er in het centrum niets werd gedaan om de kerstsfeer aan te wakkeren. Het aanbrengen van deze verlichting is zeker niet als kritiek bedoeld, maar als positieve bijdrage. Ik wou meer sfeer brengen en eens iets doen voor een ander, het moet niet altijd voor jezelf zijn. Zo wordt de parochiezaal nabij de Sint-Annakerk enkele weken feestelijk belicht”, wist initiatiefnemer Dirk Boon. “Er kwam een halve dag voorbereiding en een halve dag opbouw bij kijken. Vorig jaar was het klein en fijn, maar had het een serieuze impact op het leven in de gemeente. Het is ook een gegeven waaraan mensen die geen fijne kerst beleven zich aan kunnen optrekken. Dit is warmte vanuit het dorp. In de toekomst plannen we zeker geen uitbreiding. Het is mooi zoals het is en de mensen zijn er zeer blij mee”, wist mede-initiatiefneemster Yoke Boon. “We kochten de verlichting en decoratie vorig jaar om alles in het nieuw te steken. We zijn ook enorm dankbaar dat we gratis een enorm grote en prachtige boom kregen van tuinarchitect Filip Butaye”, klonk het.