Vogelkijkhut aan Koebrug is sluikstort geworden 02u26 0 Vertommen De vogelkijkhut aan de Koebrug is vermoedelijk een hangplek voor jongeren. Die laten er erg veel vuilnis achter. Oud-Heverlee De vogelkijkhut aan de Koebrug in Oud-Heverlee wordt normaal gezien gebruikt om vogels mee te spotten. Jammer genoeg wordt deze idyllische locatie al enkele jaren gebruikt, vermoedelijk door jongeren, om er rond te hangen. Er worden dan ook veel lege blikjes bier en vuilnis achter gelaten. Indien de situatie er niet op verbetert, zou er overwogen worden om het 's avonds afsluitbaar te maken.

"Dit hardnekkige probleem sleept al even aan, we krijgen er al meerdere jaren meldingen over. Het zou een hangplek zijn van jongeren, meestal tijdens de zomer. De uitbating daarvan is in handen van het Agentschap Natuur en Bos, in principe zijn zij aan zet. Er komt binnenkort een soortgelijke hut aan de Torenvalk in Blanden, en er wordt overwogen om deze 's nachts afsluitbaar te maken, zodat dit probleem zich daar ook niet stelt. Het zou zoals bij een kippenhok bij valavond sluiten met een mechanisme dat je nog buiten kan, maar niet meer binnen. Het is een mogelijke oplossing, maar enkel indien we die nodig achten. Als er geen kentering komt in de hut aan de Koebrug, dan zullen we daar gelijkaardige maatregelen nemen," aldus Mattias Bouckaert (Groen), de tweede schepen die onder andere bevoegd is voor Milieu en Duurzaamheid. "We plaatsen bewust geen vuilnisbak bij de hut en dit soort plekken om er geen zwerfvuil aan te trekken," besluit de schepen.





Tot kort geleden lagen er vele tientallen lege blikjes bier en ander afval in de hut in de buurt van de Hazenfonteinstraat en werd er graffiti aangebracht. Tot hoog in de bomen hingen plastic zakken met daarin bierblikken en ander vuilnis. Gelukkig werd het zeer recent opgeknapt. (SVDL)