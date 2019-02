Voetweg tijdelijk afgesloten voor archeologische graafwerken Stefan Van de Weyer

15 februari 2019

12u44 0 Oud-Heverlee Als gevolg van archeologische graafwerken kan de voetweg zestien tussen de Kartuizerstraat en de Kouterstraat in Blanden tijdelijk niet toegankelijk zijn. De werken starten op maandag 18 februari en zullen vermoedelijk een week duren.

Bij elk openbaar werk of bouw van omvang moet er een archeologienota opgemaakt worden. Gezien WZC De Kouter er zal ondergebracht worden is dat nu nodig, eerder vond er al een eerste onderzoek plaats waar niets werd aangetroffen.

“Deze geplande werkzaamheden zijn reeds een voorbereiding op de bouw van woonzorgzone De Kouter. Het archeologisch onderzoek is eerder al gebeurd, dit is een tweede onderzoek van die aard. Er is daar nog nooits iets significants gevonden waarvan ik weet heb. De archeologen zoeken tijdens die week naar eventuele bewijzen van leven of bewoning uit het verre verleden”, aldus burgemeester Adri Daniëls (CD&V).