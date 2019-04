Voetbalschool Voetbalito organiseert vierdaagse stage bij Stormvogels Haasrode Stefan Van de Weyer

12 april 2019

10u55 2 Oud-Heverlee Een voetbalstage tijdens de paasvakantie? Dat kan bij de Stormvogels Haasrode vanaf maandag 15 tot en met donderdag 18 april. Jongens en meisjes tussen vijf en dertien jaar kunnen dan op de voetbalterreinen van KST Haasrode terecht om met plezier (nog beter) te leren voetballen.

“Onze club blijft investeren in de kwaliteit van haar jeugdopleiding. Daarom nodigen we tijdens deze paasvakantie voetbalschool Voetbalito opnieuw uit voor een vierdaagse voetbalstage met speciale aandacht voor functionele techniek, spelinzicht en het verbeteren van de motorische, cognitieve en sociale vaardigheden”, klonk het bij de voetbalclub. Je kan info opzoeken via www.stormvogelshaasrode.com of www.facebook.com/events/990393711157372/

Wil je meer weten over Voetbalito? Ga dan naar www.voetbalito.be of www.facebook.com/voetbalito.