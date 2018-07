VMM legt dijk aan tegen wateroverlast 17 juli 2018

Tientallen inwoners van de gemeente Oud-Heverlee dreigen nogmaals natte voeten te hebben bij een volgende overstroming van de Dijle. Daarom legt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een dijk aan om de woningen te beschermen. De werken moeten klaar zijn tegen eind augustus.





Reeds sinds 2013 kaart schepen Tom Teck (N-VA) bij de VMM aan dat tientallen inwoners uit Oud-Heverlee een groot risico lopen op wateroverlast. De woningen langs de Kauwereelstraat en de Neerijsebaan bevinden zich immers in overstromingsgevoelig gebied. Bovendien steeg het risico op overstromingen omdat de VMM de oevers van de Dijle al jaren bewust laat afkalven.





"In deze periode van droogte durven we het al eens vergeten, maar de landbouwgronden en natuurgebieden rond de Dijle moeten kunnen overstromen wanneer er een hoge waterstand in Leuven zou optreden. Enkele tientallen inwoners uit Oud-Heverlee kunnen hiervan het slachtoffer te worden", aldus Teck. De VMM stelde voor om een nieuwe dijk te bouwen, zodat de woningen beschermd zijn, maar waardoor er toch zoveel mogelijk overstromingsgebied beschikbaar blijft. Aangezien de dijk op de rand van het natuurgebied komt, had het Agentschap van Natuur en Bos ook inspraak in het ontwerp. De inwoners moesten even wennen aan het idee van de dijk, uiteindelijk is iedereen akkoord gegaan met het ontwerp. De aanleg van de 1,5 meter hoge dijk zou klaar moeten zijn tegen eind augustus. (SVDL)