Vliegtuigcrash in Haasrode na 75 jaar herdacht 18 mei 2018

Op 14 mei 1943 stortte een Britse bommenwerper neer in de Herpendaalstraat in Haasrode. Die crash kostte aan twee piloten, kapitein Gerry Dane en sergeant en co-piloot James Body, het leven. 75 jaar later legde Timothy Minnitt, de zoon van overlevende radiotelegrafist Arthur Minnitt, kransen op hun graven. Zonder hen had zijn vader het niet overleefd.

In mei 1943 was een bommenwerper met zeven inzittenden onderweg van Engeland naar Bochum om Duitse fabrieken te bombarderen. Al vanaf het vertrek vloog het toestel trager dan anders. Boven Keulen ontstonden uiteindelijk motorproblemen en werd beslist terug te vliegen naar Engeland. Wat ze niet wisten, was dat ze nu een prima doelwit vormden voor een Duits gevechtsvliegtuig. Rond drie uur 's nachts werd de bommenwerper geraakt en lieten beide piloten de overige vijf inzittenden uit het vliegtuig springen. Het duo stierf toen de bommenwerper in de lucht ontplofte. De motor viel op een schuur in de Blandenstraat, de cockpit met beide piloten in een weide op de Herpendaalstraat. Ze werden op het kerkhof van Haasrode met militaire eer begraven.





Arthur Minnitt landde met drie anderen in Haasrode en werd gevat door de Duitsers. De gevangenen trokken over Brussel naar een krijgsgevangenenkamp, waar ze op het einde van de oorlog werden bevrijd. Nadien zocht Arthur Minnitt de ouders van Dane op. Arthur overleed op 90-jarige leeftijd in 2010. In 2003 was hij met zijn vrouw Adelaide en zoon Timothy als enige overlevende in Haasrode bij de onthulling van de gedenkplaat op de kerkhofmuur. (SVDL)