Viva Blanne zoekt talent van eigen bodem Stefan Van de Weyer

21 januari 2019

14u10 0 Oud-Heverlee Speel jij in een bandje of ben je een onovertroffen solo-artiest? Heb je zin om op te treden en om podiumervaring op te doen en je naam te lanceren in Blanden en ver daarbuiten? Dat kan en wel op de eerste editie van Blanne Feest op zaterdag 18 mei.

“Indien je interesse hebt in Blanne Feest, schrijf je dan nu of zo snel mogelijk in voor onze Free Podium wedstrijd! We voorzien drie slots van een half uur op ons podium voor lokaal talent. Het muziekgenre moet uiteraard ietwat aansluiten bij het familiegebeuren dat Blanne Feest zal zijn”, klonk het bij de initiatiefnemers van het bruisende Viva Blanne. Inschrijven is mogelijk via https://goo.gl/forms/7Mt0M8xROJx0X7j43