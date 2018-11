Vijfde leerjaar GBS De Lijsterboom bezoekt ecoduct in opbouw Stefan Van de Weyer

28 november 2018

13u43 0 Oud-Heverlee Vijfentwintig leerlingen van het vijfde leerjaar van de GBS De Lijsterboom in Blanden fietsten voorbije woensdagvoormiddag van hun school doorheen het bos naar de ecoduct in aanbouw op de Naamsesteenweg. Dit deden ze in het gezelschap van Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer, dat de werken uitvoert. Eens aan het ecoduct kwamen ze veel te leren over de bouw en functie ervan.

De Coster kwam de kinderen per fiets ophalen omstreeks tien uur, een half uurtje later kwamen ze met een tussenstop aan bij het tweede ecoduct.

“Vanaf hun school zijn we naar de locatie gefietst waar in 2019 een houten fietsbrug en een voetgangersbrug zal gebouwd worden. We stopten ter hoogte van de landhoofden waarop de brug zal aangelegd worden. Dat zal uiteraard pas aan de beurt komen nadat het ecoduct volledig klaar zal zijn. Daarna trokken we naar het ecoduct, waar de kinderen uitleg kregen over in welke fase de bouw zat en wat het precies allemaal zal inhouden”, wist De Coster te melden.

“We hebben als school toegezegd omdat het interessant is voor onze leerlingen. De keuze viel op het vijfde leerjaar, omdat er liefst een klas uit de derde graad aan bod moest komen. Gezien we twee zesde leerjaren hebben en één vijfde leerjaar, viel de keuze op hen. Het is trouwens ideaal om iets bij te leren. Ze leren wat een ecoduct is, wat de voordelen daarvan zijn en hoe de constructie gebeurd. Ze rijden ook van school langs de veilige weg langs het bos naar het ecoduct”, vertelde Hans Vanden Brande, directeur van GBS De Lijsterboom.