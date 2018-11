Vier houthakseldammen in Haasrode Stefan Van de Weyer

13 november 2018

09u13 0 Oud-Heverlee In de De Betstraat en in de Bergenstraat in Haasrode wordt de bouw van vier houthakseldammen gepland. Er werd hiervoor onlangs een omgevingsvergunning afgeleverd. Deze dammen komen er in het kader van wateropvang en erosiebestrijding. De dammen zouden in het voorjaar van 2019 moeten afgewerkt zijn.

In de De Betstraat en de Bergenstraat loopt er veel water op straat en zo vloeit het naar Bierbeek, onder andere naar de Hoogstraat. Schepen van openbare werken Adri Daniëls wijst op de aanhoudende overlast bij stevig regenweer.

“In die twee straten spoelen de gronden van de landbouwers bij hevige regenval op straat of in de tuin van hun buren, dat is uiteraard niet de bedoeling. Deze dammen moeten dit voorkomen in de toekomst. Op het kruispunt van de Dassenstraat met de Herpendaalstraat even verderop is het bij zware regen soms ook problematisch. Dan komt er modder op de rijbaan terecht, op die manier verstoppen de rioleringen en staat het kruispunt blank. Aan de achterkant van het containerpark in de Bierbeekstraat werd al eerder een bufferbekken geïnstalleerd, dat rendeerde al prima. In combinatie met die houthakseldammen zouden de problemen bij stortbuien opgelost moeten zijn. Omtrent het starten van de bouwwerken bestaat nog geen uitsluitsel, maar het zou klaar moeten zijn in het voorjaar van 2019. Hopelijk blijft het zware regenweer tot dan enigszins beperkt”, aldus schepen van openbare werken en toekomstig burgemeester, Adri Daniëls (CD&V).