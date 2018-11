Vier flats en twee huizen in Armand Verheydenstraat klaar tegen 2020 Stefan Van de Weyer

20 november 2018

11u49 0 Oud-Heverlee Projectontwikkelaar Living Stone is in de Armand Verheydenstraat in Haasrode gestart met de bouw van vier appartementen en twee huizen. Het bedrijf bouwt in Haasrode ook residentie Capellenhof aan de kerk en residentie Mondriaan in de Blandenstraat. De meeste kopers zijn oudere bewoners, die kleiner willen wonen maar wel in eigen streek.

“In de Armand Verheydenstraat zijn we bezig met het uitgraven van funderingen voor de nieuwbouw”, vertelt zaakvoerder Koen Hoste van Living Stone.

“We bouwen vier flats en daarnaast twee ééngezinswoningen. Het zijn energiezuinige woningen met zonnepanelen en vloerverwarming, aangedreven door een warmtepomp. Er staan nu al verschillende geïnteresseerden op onze wachtlijst. De woningen moeten in het voorjaar van 2020 afgewerkt zijn, misschien vroeger”, klinkt het hoopvol bij Hoste.

In Residentie Mondriaan in de Blandenstraat staat er nog een flat op het gelijkvloers met twee slaapkamers te koop. Hoste wijst erop dat de meeste kopers in eigen omgeving willen blijven wonen, veel liever dan naar grootstad Leuven te verhuizen.

In Sint-Joris-Weert is Living Stone van plan om een nieuw project uit de grond te stampen. “Voorlopig kan ik daar nog niet al te veel over kwijt, enkel dat het ook hier de bedoeling is om senioren in hun eigen dorp te laten wonen”, besluit Hoste.

Wie interesse heeft in één van deze projecten in Oud-Heverlee, kan zaakvoerder Koen Hoste mailen op koen@living-stone.be