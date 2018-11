Vier enthousiaste mama's en hun zevenjarige dochters Pinnen for Life Stefan Van de Weyer

29 november 2018

16u37 0 Oud-Heverlee Vier enthousiaste mama’s en hun vier zevenjarige dochtertjes, die school lopen in het tweede leerjaar in GBS De Lijsterboom in Blanden, startten onlangs een actie ten voordele van de Warmste Week. Met hun originele eerste editie van “Pin for Life” zetten ze zich in door superleuke en kleurrijke pins geïnspireerd op het logo van hun goede doel, Bednet, aan de man te brengen.

Sanne Trekker, Josien Van Dyck, Tina Dewaersegger en Karen Vanmeerbeek zijn de mama’s die betrokken zijn in het hartverwarmende verhaal. Het zijn allen dertigers uit Blanden of Haasrode. Lily, Mila, Sofie en Rosanna zijn hun kinderen.

“We wilden onze meisjes wat zin voor solidariteit bijbrengen en we proberen hen ook zoveel mogelijk te laten samenwerken. Daaruit en uit het groepsgevoel dat erbij komt kijken, leren ze ook bij. Hieruit ontstond het idee om een actie voor de Warmste Week te organiseren. Eerst dachten we eraan om wafels of cake bakken. Echter na onze eerste vergadering werden de plannen gewijzigd en besloten we om pins te maken. Eén van de mama’s, Sanne, heeft een juwelenwinkel in Leuven, Lasso Juwelen in de Parijsstraat. Zij was het creatieve brein achter Pin For Life”, wist pinmoeder Karen.

Hun goede doel Bednet, zorgt ervoor dat zieke kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, toch mee van thuis uit kunnen volgen wat er in de klas gebeurt. Zo kunnen ze hun vrienden blijven zien.

“We hebben Bednet gekozen als goed doel omdat onze meisjes hiervan reeds gebruik maakten door de langdurige afwezigheid van één van hun klasgenootjes. We dachten dat dit het hele verhaal van Bednet en wat ze kunnen realiseren, wat tastbaarder zou maken. We kregen ook hulp van de juffen van het tweede leerjaar waardoor we enkele namiddagen de tijd kregen om op school te knutselen met alle kids. De eerste namiddag werd gebruikt om de pins, vervaardigd uit fimo, te maken. Tijdens de tweede namiddag maakten ze tekeningen op de kaartjes, waar de pins op geprikt werden en werd alles mooi verpakt in een folietje. Op die manier was alles klaar voor verkoop. We hadden er ongeveer 250 geproduceerd en die zijn bijna zo goed als allemaal de deur uit. We gaan volgende week opnieuw aan de slag om te knutselen”, wisten de mama’s te vertellen. “We hadden oorspronkelijk geen streefdoel in gedachten. Alles wat we kunnen verzamelen van geld voor het goede doel kan helpen. We proberen de verkoop onder ons viertjes te verdelen, omdat het overzicht anders moeilijk behouden blijft. Als er andere ouders zijn die ons willen helpen om een verkooppunt te bemannen, zijn ze uiteraard meer dan welkom. Op dit moment hebben we enkel al eens verkocht op straat in Leuven en hebben we brieven meegegeven met alle leerlingen van de school.”

De pins worden verkocht per stuk aan vier euro of per drie stuks aan tien euro. Ze bestaan in nagenoeg alle kleuren van de regenboog en alle mogelijke varianten daarvan. De kinderen mochten zelf de kleuren kiezen en mengen naar eigen creativiteit.

Op 8 december brengen de mama’s en hun dochters ze aan de man en vrouw aan de juwelenwinkel in de Parijsstraat, daar zijn ze vanaf nu ook permanent te koop. Daarna volgt er nog de kerstmarkt op school.

“Uiteraard verkopen we ook veel binnen onze eigen vrienden - en kennissenkring. Op 8 december hebben we een tafeltje aan de juwelenwinkel, maar we lopen ook rond en spreken de mensen aan”, wisten de pinners for life gemotiveerd te vertellen. Hun pins kunnen worden besteld via https://www.facebook.com/events/289620245218565/