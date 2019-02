Video: Vlaams minister Ben Weyts geeft startschot van het werfseizoen Stefan Van de Weyer

26 februari 2019

16u49 0 Oud-Heverlee Het kruispunt van de Langendaalstraat met de Naamsesteenweg in Oud-Heverlee was voor Vlaams minister van van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) en het Agentschap Wegen en Verkeer de ideale locatie om het nieuwe werfseizoen te lanceren. Verder besprak hij ook zijn plannen voor 32 werven op de snelwegen.

Normaal gezien wordt in maart de traditionele start van het nieuwe werfseizoen gegeven, nu waren ze er iets vroeger bij. In 2019 werkt het Agentschap Wegen en Verkeer, op 32 locaties verspreid over heel Vlaanderen, aan de autosnelwegen.

“We kozen de werfkeet aan de Naamsesteenweg uit omdat het om een actieve werf ging en omdat de minister het een geschikte locatie vond om er zijn plannen uit de doeken te doen”, aldus woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer, Veva Daniels.

Weyts meldde dat er in 2019 32 grote werven op onze snelwegen komen, in totaal wordt er aan 242 kilometer snelweg gewerkt. Nadat Vlaams minister Weyts zijn plannen had uitgelegd, ging hij tot de actie over en gaf hij een demonstratie met een kraan ter hoogte van de werken aan de nieuwe brug over de Naamsesteenweg in Oud-Heverlee.