Verkeersmaatregelen voor koers, kermis en Weertse Feesten Stefan Van de Weyer

19 april 2019

12u38 0 Oud-Heverlee In Sint-Joris-Weert vinden er tussen zaterdag 20 en zondag 28 april twee jeugdkoersen, kermis en de Weertse Feesten plaats. Daarom werden er verschillende aangepaste verkeersmaatregelen ingesteld.

Op 20 april vindt de wielerwedstrijd voor juniores plaats met vertrek om 15 uur in de Beekstraat aan het station. Dat is meteen ook het signaal voor de eerste kermiskramen om hun deuren te openen. De aankomst van de renners is voorzien rond 17 uur. Op 27 en 28 april barst de achttiende editie van de Weertse Feesten echt los. Dit gebeurt met een wielerwedstrijd voor nieuwelingen, kermis aan het station, activiteiten in en rond het ontmoetingscentrum, rommelmarkt, een tentoonstelling in de kerk en allerlei randanimatie. Meer info op www.weertsefeesten.be

Alle details in verband met de verkeersafwikkeling vallen terug te vinden op http://stratenplan.oud-heverlee.be/?laagid=2 en via www.oud-heverlee.be/bekendmakingen/categorie/9/politieverordeningen-en-besluit-burgemeester