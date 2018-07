Veelgebruikte voetweg aan verbreding en dolomiet toe 04 juli 2018

02u29 0

De veelgebruikte voetweg die de twee delen van de Ijzerenwegstraat in Sint-Joris-Weert met mekaar verbindt gaat binnenkort verbeterd worden. Het zanderige deel is aan verharding toe, er zal dolomiet worden gelegd. Verder zal deze weg ook worden verbreed tot één meter en zestig centimeter, wat ook meer veiligheid betekent voor voetgangers en fietsers.





De verbeteringswerken aan deze voetweg zouden tijdens de vakantieperiode afgerond moeten zijn. Naast de verbetering van een deel van de Leuvensestraat, de Beekstraat en de volledige Kauwereelstraat, is dit een volgende stap om de weg in Oud-Heverlee veiliger te maken voor de zachte weggebruikers. "Daarna gaan we de parking van de school Haasrode aanpakken, waarna zo snel mogelijk de parking aan het Zoet Waterpark in de Maurits Noëstraat gefatsoeneerd zal worden", wist schepen van openbare werken, Adri Daniëls (CD&V), te vertellen. (SVDL)