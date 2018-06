Van Biesbroeck kiest voor N-VA 16 juni 2018

Francis Van Biesbroeck (63) uit Blanden komt de N-VA van Oud-Heverlee versterken. Het gemeenteraadslid was partijloos geworden nadat Dorpsbelang vorige week werd opgeheven, waardoor meteen ook een einde kwam aan het kartel Open Vld-Dorpsbelang. Dat kartel werd opgeblazen, amper vier maanden nadat wereldkundig gemaakt werd dat ze samen naar de kiezer zouden stappen. "Voor N-VA is de vrijwaring van het groene en landelijke karakter van de gemeente belangrijk. Ik kan mij volledig vinden in hun visie", zegt Van Biesbroeck. "Francis Van Biesbroeck is al 12 jaar gemeenteraadslid en is een graag geziene dorpsgenoot: een minzaam, verstandig en ernstig man", zegt burgemeester Alexander Binon (N-VA). "We zijn zeer verheugd met zijn komst", zegt Sven Deferme, voorzitter van de N-VA-afdeling. (ADPW)