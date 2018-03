Vacature voltijds directeur basisonderwijs 21 maart 2018

Voor de gemeentelijke basisschool De Hazensprong in Haasrode zoekt de gemeente Oud-Heverlee nog een voltijds directeur basisonderwijs.





Het betreft een vacante betrekking met ingang van 1 december 2018. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve voor de duur van drie jaar.





De gemeente verwacht de kandidaturen uiterlijk op 25 maart 2018 via mail op onderwijs@oud-heverlee.be of per post of bij overhandiging aan de dienst secretariaat op de Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee. (SVDL)