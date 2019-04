Uitgebreid programma voor achttiende editie Weertse Feesten Stefan Van de Weyer

12 april 2019

10u32 2 Oud-Heverlee In Sint-Joris-Weert vinden tijdens het weekend zaterdag 27 en zondag 28 april de jaarlijkse Weertse Feesten plaats. Het is al de achttiende editie en het wordt een tweedaagse met een uitgebreid programma, onder meer de nieuwelingenkoers is terug van weggeweest.

Er zijn op zaterdag een streekbieren- en chardonnaybar en eetstanden voorzien ter hoogte van het ontmoetingscentrum. Het kindercirkus maakt die dag zijn opwachting tussen 15 en 16 uur. Vanaf 15 uur vindt er ook een nieuwelingenkoers plaats. Weert en Flammes stak tussen 16 en 2 uur een leuk programma in elkaar. Er kan vanaf 16 uur aan boogschieten worden gedaan, om 19 uur staat er een dorpsdrink met een gratis vat gepland, om 20 uur maakt Band “Project 63” zijn opwachting. Een uurtje later staat coverband Silicon Carne op het podium, de afterparty begint vanaf 23 uur met DJ Triple BXL.

Op zondag is er tussen 9 en 17 uur een braderie in het centrum van Sint-Joris-Weert, je kan een standplaats reserveren via rommelmarktweertsefeesten@gmail.com. Tussen 12 en 17 uur is het tijd voor kinderanimatie aan het ontmoetingscentrum in de Beekstraat. Er zullen daar onder andere een schminkstand en zotte kapsels aanwezig zijn. Tussen 14 en 17 uur is staan de pannen klaar voor de pannenkoekenslag. Op deze tweedaagse zijn de kermis, de fotostand en de springkastelen doorlopend open. Tussen 11 en 16 uur is er “Kunst in de Kerk” voorzien.

Meer info op www.weertsefeesten.be en op de Facebookgroep ‘Weertse feesten’. De Gezinsbond Sint-Joris-Weert en Oud-Heverlee, Weert en Flammes, Volleybalclub Wevok, de Meerdaalspurters, voetbalclub VK St. Joris Weert en het Davidsfonds zijn de deelnemende verenigingen met warme ondersteuning van het gemeentebestuur van Oud-Heverlee.