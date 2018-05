Twee zeventienjarigen op liberale kartellijst 01 juni 2018

02u27 0 Oud-Heverlee Op de lijst van het kartel Open Vld-Dorpsbelang in Oud-Heverlee staan twee zeventienjarigen die in hun laatste jaar van het Sint-Albertuscollege in Heverlee zitten.

Jean-Baptist De Borger (17) is de jongste kandidaat op de lijst, collega Fien Gilias (17) is eveneens bezeten van politiek.





Beiden zijn geboren en getogen in Haasrode. "We vinden het belangrijk dat jongeren voldoende kansen krijgen in Oud-Heverlee", klinkt het. Jean-Baptist is voorzitter van Jong Vld Oud-Heverlee, Fien is mede-oprichtster. Ze steken graag de handen uit de mouwen en willen zich met veel goesting verkiesbaar stellen en een rol spelen in de lokale politiek. "Als jongeren vinden we de bouw van een nieuwe sporthal belangrijk, zodat jongeren niet naar Leuven of Lubbeek moeten gaan om te sporten. We willen betere busverbindingen vooral 's avonds en in het weekend vanuit Leuven en ook betaalbaar wonen is belangrijk", vinden ze.





Fien Gilias is de kleindochter van de vorige apotheker en nichtje van de huidige apotheker in Haasrode. Ze treedt in de voetsporen van haar grootmoeder Leona Boogaerts, die jarenlang actief was binnen Fusiebelangen. Fien wil vooral punten verwezenlijkt zien die jongeren aanbelangen. Jean-Baptist is de kleinzoon van Leon De Borger, die heel gekend is in Oud-Heverlee door zijn rol en inzet in de Schilderacademie in Oud-Heverlee. (SVDL)