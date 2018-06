Twee keer zilveren medaille voor Chardonnay Meerdael in Peking 28 juni 2018

Zowel de Chardonnay Meerdael Brut als de Brut Rosé vielen tijdens het voorbije Concours Mondial de Bruxelles in de prijzen. De schuimwijnen die geoogst werden in 2015 haalden beiden de zilveren medaille in Peking. Met de nodige trots zal wijnbouwer Chardonnay Meerdael uit Vaalbeek deze mooie erkenning binnenkort op hun flessen plaatsen.





"De beste wijnen van het land werden naar dit concours opgestuurd. We hebben verschillende stalen ingezonden die door een gespecialiseerd panel werden geproefd. Het ging om onze blanc de blanc en onze rosé en blijkbaar werden die meer dan prima bevonden, we zijn hier uiteraard enorm blij mee. Eerder wonnen we in 2009 een 'Grand Medaille d'Or' in de Concours Mondial in Valencia, een eer die voor het eerst een Belgische wijn te beurt viel", wist eigenaar van Chardonnay Meerdael, Paul Vleminckx. (SVDL)