Twee fietsers aangereden

Een 12-jarig meisje uit Leuven raakte maandag even voor 17 uur lichtgewond bij een verkeersongeval op de Tervuursevest in Heverlee. De bestuurster van de wagen, een 70-jarige vrouw uit Oud-Heverlee, kwam van de Naamsevest en sloeg linksaf op het kruispunt met de Naamsepoort richting de Naamsesteenweg. De fietsster reed op het fietspad richting de Tervuursevest, komende van de Erasme Ruelensvest. De bestuurster van de fiets probeerde nog te remmen, maar slaagde daar niet meer in. Zij viel op de grond en werd licht gewond overgebracht naar UZ Gasthuisberg. Haar moeder kwam onmiddellijk ter plaatse.





Gisterochtend omstreeks 6 uur werd een fietser aangereden door een wagen op het kruispunt van het Brugbergpad met de Vuurkruisenlaan in Leuven. De fietser, een 45-jarige man uit Kessel-Lo, stak de Vuurkruisenlaan over. De bestuurder van de wagen, een 56-jarige man uit Begijnendijk, draaide de Vuurkruisenlaan op en reed de fietser aan. Beiden verklaarden groen te hebben. Er raakte niemand gewond, maar de fiets was op vier plaatsen gebroken. (ADPW)