Trucker die door middenberm reed, was koffietje aan het drinken 21 februari 2018

02u47 0 Oud-Heverlee De vrachtwagenbestuurder die maandagavond omstreeks 22.15 uur met zijn vrachtwagen op de E40 in Haasrode bij Leuven door de middenberm knalde en daar als bij wonder zonder zware verwondingen vanaf kwam, was op dat ogenblik een koffietje aan het drinken.

De man was op dat moment op de E40 met zijn vrachtwagen met zijn oplegger aan het rijden in de richting van Luik. Die oplegger was gevuld met onderdelen van landbouwvoertuigen. Door de hevige knal vloog het voertuig onmiddellijk in brand. De onderdelen van de landbouwovertuigen bleven gelukkig op de oplegger liggen. De vrachtwagen bleef miraculeus op zijn zijde tussen de middenberm steken.





De bestuurder van de vrachtwagen wenste eerst geen medische hulp, maar werd uiteindelijk voor alle zekerheid toch met de ziekenwagen meegenomen. Hij hield enkel wat lichte wonden aan zijn handen over aan het ongeval.





De Leuvense brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen en om de rijbaan terug vrij te maken. In tussentijd moest het verkeer langs beide kanten over een rijstrook gaan. (ADPW)