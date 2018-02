Tot 6 jaar cel gevraagd voor leden inbrekersbende 28 februari 2018

Vijftien beklaagden stonden gisteren terecht voor hun betrokkenheid bij een inbrakenplaag in voornamelijk Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen in 2016. De bende zou verantwoordelijk zijn geweest voor 52 inbraken of pogingen tot. Voor de Roemeense en Albaneze kopstukken werd tot zes jaar cel gevraagd.





Het waren familieleden uit Roemenië en Albanië die in 2016 afzakten naar België om inbraken te plegen. Tien van de beklaagden zouden op de een of andere manier familie van elkaar zijn geweest volgens de procureur. In Tremelo liep het al snel fout bij een van de inbraken. Een 39-jarige Albanees kon er na een achtervolging gearresteerd worden. Hij zit ondertussen anderhalf jaar in voorhechtenis, net als vijf andere beklaagden. Aan de hand van zijn gsm en de gps van de huurwagens konden de speurders de hele handel en wandel van de bende in kaart brengen. Volgens de aanklager had iedereen zijn functie. Gestolen goederen en geld werden versluisd naar Focsani in Roemenië. Daar werden veel van de spullen verkocht op marktjes. Ook enkele Brussele juweliers stonden terecht voor de heling van juwelen. De beklaagden riskeren celstraffen tussen 12 maanden en 6 jaar cel. Vonnis volgende maand. (KAR)