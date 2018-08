Torenvalk krijgt eindelijk zijn toren UITKIJKPUNT AAN NAAMSESTEENWEG WORDT 17 METER HOOG STEFAN VAN DE WEYER

03 augustus 2018

02u46 0 Oud-Heverlee Aan de Naamsesteenweg in Blanden zal een grote uitkijktoren van zeventien meter uit de grond rijzen die een mooi uitzicht zal bieden op Heverleebos en Meerdaalwoud. De spreekwoordelijke toren van onthaalpoort De Torenvalk zal er vervaardigd worden uit materiaal uit het eigen bos zoals eikenbomen. Midden oktober zou de toren er moeten staan.

"We wilden zeker geen onthaalpoort aan de rand van het bos zonder een stevige extra erbij. Gezien hier vaak een torenvalk rondvloog, besloten we het geheel ook zo te noemen. Ondertussen staat er al een standbeeld van de hand van plaatselijke beeldhouwer Ad Wouters. We vonden ook dat een torenvalk zonder toren maar een triestig gegeven was. De toren zou een spectaculair uitzicht moeten verschaffen van waaruit je Heverlee in het Meerdaalwoud ziet overgaan, en je ziet ook de structuur van de dreven in de gemeente. Verder vallen ook vele oriëntatiepunten in het woud op en kan je zelfs de rand van Leuven zien. Dat konden we opmaken uit beelden vanop een kraan op zeventien meter hoogte", weet boswachter Chris Van den Bempt van het Agentschap Natuur en Bos.





Verdiepingen

Voor de bouw wordt er onder andere lork, een naaldboom, en eik als materiaal gebruikt. Van bomen uit eigen bos. "Lork is ongelooflijk sterk en stabiel. Eik is een houtsoort die goed bestand is tegen weer en wind: ze kunnen probleemloos tientallen jaren blijven staan", vertelt Van den Bempt. "Er zullen ook verschillende verdiepingen zijn, dus voor mensen met een fysieke beperking wordt er een lift voorzien. Op de verdiepingen zal er informatie gegeven worden over welke dieren in de bossen te vinden zijn aan de hand van camerabeelden van het ecoduct. We willen de bezoeker op voorhand van het belang en de schoonheid van het gebied laten proeven, het moet een voorproever zijn die hen aanzet om het gebied te verkennen", vertelt hij verder. "Op één verdieping specifiek zal er al een natuurklasje ingericht worden. Daar kunnen klassen zaken analyseren zoals de inhoud van een poel water, grondstalen en bijvoorbeeld bekijken wat de zuurtegraad daarvan is. Ook zullen ze daar leren om de dieren en de bomen in het bos te herkennen."





Volgende week zullen de fundamenten gelegd worden, het is de bedoeling dat de werken klaar zijn tegen de week van het bos dat vanaf midden oktober plaats zal vinden. De werklui zullen alleszins een stevig tandje mogen bijsteken om die deadline te halen.