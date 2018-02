Topsopraan Iris Hendrickx brengt debuut-cd uit 23 februari 2018

02u31 0 Oud-Heverlee Topsopraan Iris Hendrickx uit Oud-Heverlee brengt binnenkort haar debuut-cd "French Opera Arias" uit bij het klassieke label Centaur Records.

De voorbije jaren heeft ze kosten noch moeite gespaard om de hoogste podia te bereiken. Een weg die ze zelf als sterke vrouw in een moordende concurrentiële wereld heeft opgebouwd. Dat ze haar doel bereikte, werd gevierd met een cd waarop de sterke vrouw centraal staat.





"Ik wou een stem geven aan verlaten vrouwen die ondanks de tragiek een opmerkelijk doorzettingsvermogen en grootmoedigheid tonen. Verlaten worden is ook vandaag tragisch: buiten de emotionele leegte, vormt het ook een reële bedreiging voor de identiteit van de vrouw", wist Iris.





Hendrickx heeft de voorbije tien jaar een indrukwekkend palmares bij elkaar gezongen. Het grote publiek kent haar vooral als halve finaliste van de Koningin Elisabethwedstrijd in 2008 of de zangeres van de nationale volksliederen op de finale van de Davis Cup tennis of op de Mechelse Kerstjumping. Ze zong wereldwijd in toonaangevende operahuizen en concertzalen waaronder Opera Vlaanderen, Opéra de Lille, Opéra de la Wallonie en het Concertgebouw in Amsterdam. In 2015 zong ze op het dancefestival Tomorrowland als eerste klassieke sopraan met het Nationaal Orkest van België.





Naast concerten met "French Opera Arias", kruipt ze binnenkort in de huid van de wereldberoemde Gentse sopraan Vina Bovy. Samen met Gents acteur Luk De Bruyker (Pierke Pierlala) zal ze meermaals te horen en te zien zijn op een geënsceneerd "Afscheidsconcert" in de Vlaamse Opera tijdens de Gentse Feesten. Iris is ook bezig met de voorbereidingen van een tweede cd.





(SVDL)