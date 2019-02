Tijdelijke onderbreking watertoevoer Stefan Van de Weyer

07 februari 2019

09u34 0

Als gevolg van werken aan de installatie zal de watertoevoer in een groot deel van Oud-Heverlee onderbroken worden in de nacht van 12 op 13 februari 2019 en dit vanaf 22.30 tot 5.00 uur. De Watergroep verontschuldigt zich al op voorhand voor de mogelijke hinder en dankt u voor het begrip. Meer informatie valt te verkrijgen via https://www.dewatergroep.be/nl-be/storingen-en-werken.