Tiende editie Roots Rock Festival komt er niet meer Stefan Van de Weyer

10 januari 2019

09u27 0 Oud-Heverlee Negen edities stonden er op de teller van het gezellige Roots Rock Festival ten huize van Dirk en Yoke Boon in de Ophemstraat in Oud-Heverlee. Het was het plan om volgende zomer bij het tweede lustrum, de tiende editie, een “best of” van de voorbije edities te bundelen en aan het publiek voor te schotelen. Het komt echter zo ver niet door aanslepende ziekte bij organisatrice Yoke Boon.

De voorbije zomer lokte de negende editie van het Roots Rock in de tuin van Dirk Boon (58) en Yoke Boon (59) nog om en bij de zeshonderd toeschouwers. Het koppel wilde op een eenvoudige manier mensen bij elkaar brengen in een gezellige atmosfeer en mikken daarvoor deels op bezoekers die nog nooit naar festivals gingen. Het was de ideale gelegenheid om festivalsfeer op te snuiven zonder te lange wachtrijen aan foodtrucks en toiletten en zonder gedrum tijdens een optreden door een teveel aan volk.

Het festival had een side en een main stage. “Onze zoon Niels kwam op het idee om dit festival in onze tuin te organiseren. Gezien we geen inkom vragen, kunnen we het aantal bezoekers meten aan het drankverbruik, dit jaar is dat rond de zeshonderd gasten. We hadden de voorbije editie ongeveer veertig vrijwilligers vinden die grote inzet vertoonden”, aldus Yoke en Dirk. “Volgende zomer moest het een “best of” van groepen van de voorbije jaren worden. De tiende editie zal er echter niet komen. We hebben alles hieromtrent moeten annuleren. Ik ben al vele jaren bedlegerig en nam de organisatie grotendeels waar van achter de computer. Er komt zoveel bij kijken. Het moeilijkste eraan zijn de inschattingen, je weet immers niet op voorhand hoeveel mensen er zullen komen en hoeveel drank en eten je in huis moet hebben. Het werd moeilijk om alles te blijven bolwerken, er kwam echter een moment waarop we van ons hart een steen moesten maken en dat we moesten beslissen om ermee te stoppen. We houden er met zijn allen hele mooie herinneringen aan over, maar het is genoeg geweest. Er is trouwens ook zoveel te beleven in het Leuvense tijdens de zomer en dit op amper tien minuten rijden van Oud-Heverlee. De bezoekers hebben daar keuze genoeg om zich te amuseren”, aldus Yoke. “Het was fijn en kleinschalig en de mensen kwamen steeds met plezier. De tijd om te rusten en ons te focussen op kleinere initiatieven is gekomen”, aldus Yoke die samen met Dirk tijdens de donkere decembermaand instonden voor de kerstverlichting aan de parochiezaal in het centrum van Oud-Heverlee.

Het Roots Rock Festival bracht steeds een mengeling van rock, blues en jazz. Vorige zomer was dat met live optredens van onder andere Squeezy Scramble, Moonsnake, Tensfield, Ashling, Up Your Mule, Camelia, DanteS! en No Excuse. In het verleden stond Big Bill meermaals als headliner op de affiche,

Het tuinfestival in de Ophemstraat was negen jaren lang het ideale adres voor een gezellige sfeer. De tuin zat steeds gevuld met kenners en niet-kenners die de artiesten live op twee podia konden bekijken, van de zachtste blues tot het hardere werk.