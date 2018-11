The Djempi & Bontempi soirées met Maria Spyroglou Stefan Van de Weyer

06 november 2018

17u53 0 Oud-Heverlee Nog tot 6 december is café Listwaar aan de Waversebaan het decor voor The Djempi & Bontempi soirées. Nu donderdag zakt Maria Spyroglou zelfs af naar Oud-Heverlee.

Het muzikale duo Luk De Graaff en Alain Louie is niet vies van vele muzikale stijlen en brengen liedjes die nagenoeg iedereen kent. Gaande van Franse chansons waarop je moeder in de keuken danste, over vaste waarden van de Kinks of Blondie. Maar er is ook ruimte voor Vlaamse schlagers die opgezweept worden met castagnetten in het… Spoinsch Leives!

De prijs voor dit optreden bedraagt 7 euro, alleen aan de kassa, niet in voorverkoop. Reserveren is mogelijk via www.listwaar.be. De deuren openen om 19 uur, het concert begint exact een uurtje later. Deze muzikale avond duurt tot één uur.